Verso Nocerina-Martina, le probabili formazioni del match

Siamo alla resa dei conti. Per il secondo anno consecutivo, il Martina si gioca l’ultimo atto dei play off del Girone H. L’anno scorso a squadra di Pizzulli fu beffata dal Nardò. Quest’anno, invece, in casa della Nocerina, gli itriani sperano un epilogo diverso. L’obiettivo dei biancoazzurri non può che essere quello di portare a casa la vittoria per concludere al meglio un’altra grande stagione.

Martina, le ultime sulla formazione

Pizzulli deve rinunciare sicuramente a La Monica che non ce la fa. A questi, si aggiungono le non perfette condizioni di Russo e Tuccitto che restano in forse. Una situazione di emergenza a cui il tecnico biancoazzurro è ormai abituato. Pizzulli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Figliolia tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Llanos-De Angeli al centro, mentre Lupo e Mancini completano il pacchetto. In mezzo al campo spazio a Zanelaj e Piarulli. Trequarti affidata a Mastrovito centrale con Ievolella e Silvestro sugli esterni. In avanti, il terminale offensivo dovrebbe essere Resouf, pronto a rimpiazzare l’indisponibile La Monica.

Nocerina, le ultime sulla formazione

Dopo il successo della scorsa settimana sul Fasano, i molossi s trovano di fronte un’altra pugliese con l’obiettivo di aggiudicarsi questi play off. Per Campilongo, non sembrano esserci grandi dubbi. Nocerina in campo con il 4-3-3: Wodzicki tra i pali. Difesa guidata dalla coppia Troest-Sperandeo, mentre Fraraccio e Barone completeranno il pacchetto. In mezzo al campo, Gerbaudo in mediana con Bottalico e Faiello ai suoi fianchi. Il tridente, invece, vedrà Vono e Felleca a supporto di Marquez terminale offensivo.

Nocerina-Martina, come seguire il match

Le emozioni del match dal San Francesco saranno in diretta dalle ore 16:00 su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Match che potrete seguire anche in streaming su antennasud.com. E proprio per non farvi perdere nulla, sul medesimo sito-web ci sarà anche la diretta testuale dell’incontro.

Le probabili formazioni

Nocerina (4-3-3): Wodzicki, Fraraccio, Troest, Sperandeo, Barone, Bottalico, Gerbaudo, Faiello, Vono, Felleca, Facu. Allenatore: Campilongo

Martina (4-2-3-1): Figliola, Lupo, Llanos, De Angelis, Mancini, Zenelaj, Piarulli, Ievolella, Mastrovito, Silvestro, Resouf. Allenatore: Pizzulli

Arbitro: Giuseppe Morello di Tivoli

Primo Assistente: Giuseppe Piccolo di Vibo Valentia

Secondo Assistente: Cosimo De Tommaso di Voghera

Quarto Ufficiale: Gianluca Guitaldi di Rimini

