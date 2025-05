Su un murale, il trenino dei biancorossi di Guerrero

BARI – Il parco di via Siponto, al quartiere Japigia, ha un nuovo simbolo, quello del trenino, emblema dei biancorossi portato in campo da Miguel Guerrero. A firmare l’opera, l’artista Silvio Paradiso, su un muro da 25 metri quadri e pertinente agli spazi della Biblioteca di Comunità Aquarius

Il murale – concepito per contribuire alla trasformazione della piazza di via Siponto, rafforzare il senso di appartenenza e l’identità comunitaria e coinvolgere attivamente i giovani – è frutto di un’iniziativa organizzata da Retake insieme ad Aquarius, ed è stato ideato con l’obiettivo di diffondere un messaggio di rinascita. Il “trenino” del Bari, infatti, non rappresenta un’immagine solo calcistica, ma un messaggio per il quartiere: le grandi imprese si realizzano anche con l’entusiasmo e la partecipazione di tutti. A Bari, questa spinta collettiva ha un nome preciso: prìscio. Quella scintilla di entusiasmo che accende la comunità, che trasforma i sogni in realtà e rende possibili anche le sfide più difficili. Per nulla casuale la scelta del quadrante oggetto dell’intervento: quel quartiere Japigia, troppo spesso, ostaggio di atti vandalici e danneggiamenti di beni pubblici, chiamato ora a una vera e propria “rinascita”, a una reazione civica e di legalità.

