Potenza: il “Coraggio in passerella” nella sfilata di Vivere donna

Molto più di una semplice sfilata. L’Associazione potentina “Vivere donna” ha organizzato nel parco della Torre Guevara l’evento “Coraggio in passerella”, una sfilata come “slancio“ emotivo per 15 donne malate di tumore che ancora non hanno completato il percorso, ma hanno bisogno di sentirsi accettate, come sono. Accompagnate dai “Portatori del Santo” le modelle hanno indossati i bellissimi abiti realizzati dagli studenti dell’istituto professionale Ipsia – Giorgi di Potenza

