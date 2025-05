Fazzi, unificate UO Dermatologia e Allergologia

Due branche della medicina apparentemente diverse ma strettamente collegate tra loro sono state inserite in un’unica Unità operativa all’interno del

Vito Fazzi di Lecce: dermatologia e allergogia saranno da adesso sotto la guida del dr Maurizio Congedo, dermatologo molto noto in città e professionista apprezzato anche fuori dai confini territoriali. Per presentare questa novità ma soprattutto discutere delle infezioni più comuni e dei rischi di una eccessiva esposizione solare è stato organizzato un convegno in una sala dell’Hilton Inn di Lecce

