Salento, la politica piange La scomparsa dell’On. Giacinto Urso. Le parole del Pres. Minerva

Il 13 dicembre 2024 segna una data triste per la comunità leccese e per l’intero panorama politico italiano, con la scomparsa dell’onorevole Giacinto Urso. La notizia della sua dipartita ha suscitato un profondo cordoglio, e il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo rispetto attraverso una toccante dichiarazione.

Minerva ha sottolineato come la nostra terra abbia perso un punto di riferimento raro, evidenziando non solo il valore politico di Urso, ma anche le sue nobili qualità umane. “Giacinto Urso aveva sensibilità non comuni”, ha affermato il presidente, “che ha trasferito nel suo impegno all’interno delle istituzioni e nel rapporto intenso con il territorio”. Queste parole mettono in luce un aspetto fondamentale della figura di Urso: la sua capacità di connettersi profondamente con le persone e le realtà locali, un tratto distintivo che ha caratterizzato la sua carriera.

La riflessione di Minerva si sofferma anche sulla “profondità di pensiero” e sulla “formazione” dell’onorevole Urso, che gli hanno permesso di analizzare in modo lucido e puntuale le dinamiche sociali ed economiche della sua regione. Questo approccio analitico non solo ha guidato le sue azioni politiche, ma ha anche ispirato molti, rendendolo un esempio da seguire per le future generazioni di leader.

Urso è stato descritto da Minerva come un “grande Presidente della Provincia” e un “esemplare uomo delle istituzioni”, che ha saputo elevare il suo impegno anche a livello nazionale, ricoprendo incarichi di prestigio e contribuendo in modo significativo al governo del paese. La sua eredità politica, dunque, non si limita alla provincia di Lecce, ma si estende a un contesto più ampio, dove la sua voce e le sue azioni hanno avuto un impatto duraturo.

In un momento di lutto, le parole di Stefano Minerva risuonano come un tributo alla vita e all’opera di Giacinto Urso. La sua scomparsa lascia un vuoto che sarà difficile colmare, ma il suo esempio continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. La comunità leccese, e non solo, si unisce nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, promuovendo il bene comune e incarnando i valori più alti della politica.

In un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova, la figura di Giacinto Urso rappresenta un faro di integrità e dedizione, un modello per coloro che aspirano a servire la propria comunità con passione e competenza. La sua eredità continuerà a ispirare e a guidare le future generazioni verso un impegno civile e politico consapevole e responsabile.

