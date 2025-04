Fasano, Pistoia: “Con la Nocerina peseremo il nostro valore”

Il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, ha presentato nel pomeriggio la sfida interna alla Nocerina, in programma domenica alle 15:30. Le sue parole:

“Affronteremo una squadra attrezzata per vincere il campionato e salire di categoria. Noi ci alleniamo bene, domenica giocheremo col piglio giusto. Sarà sempre la voglia di vincere il duello a fare la differenza. Loro hanno tante qualità e non a caso sono in alto. È la partita in cui potremo pesare il nostro valore. Per loro è una delle ultime 5 finali, stanno inseguendo il Casarano e non possono sbagliare. Noi a differenza loro siamo un po’ più tranquilli, abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma vogliamo vincere tutte le partite e sperare di agganciare la zona playoff. Dispiace per il divieto alla tifoseria di Nocera, se la trasferta fosse stata libera avremmo avuto un grande pubblico. È una perdita economica anche per la società ospitante”.

