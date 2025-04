Basilicata apripista nella sicurezza scolastica

“La Basilicata è la prima Regione in Italia a firmare un protocollo d’intesa tra Protezione Civile, Scuola e Comuni”. Lo afferma il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi. “Un risultato che ci riempie d’orgoglio e che segna un passo in avanti concreto verso una cultura della sicurezza sempre più radicata e partecipata. Coinvolgere studenti, docenti, amministratori e volontari non è solo una scelta educativa: è una visione. Vogliamo una scuola che sia anche presidio attivo di consapevolezza, prevenzione e protezione per le comunità. La sicurezza non è un tema tecnico, è un valore civico e educativo. Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. E oggi anche il Ministro Nello Musumeci ha riconosciuto alla Basilicata il merito di essere apripista nazionale in questa direzione. Ringrazio tutti gli attori coinvolti: la Protezione Civile regionale, l’Ufficio Scolastico, l’Anci Basilicata, i dirigenti scolastici, i sindaci e i volontari. È grazie a questa rete solida e motivata che trasformiamo le buone pratiche in politiche strutturali. Continueremo a investire in formazione, prevenzione e cittadinanza attiva. Perché la sicurezza è un diritto, e va costruita ogni giorno. Insieme”, conclude Bardi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author