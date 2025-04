Barletta, alberi via Vitrani e via Chieffi: il Comitato Medaglie d’Oro chiede chiarezza

BARLETTA – La stagione non è più favorevole, la piantumazione dei nuovi alberi viene rinviata a novembre. Continua a tener banco la questione via Vitrani a Barletta, con la Commissione Ambiente che si è riunita per analizzare la vicenda fino alla decisione di apporre le essenze arboree nel quartiere Medaglie d’Oro tra sette mesi. Il comitato dei residenti, però, ha chiesto la fissazione di una data certa per la piantumazione: sospesa la scelta dei ligustri, con l’ipotesi di alberi più affini alle caratteristiche degli olmi presenti in precedenza. Si valuta la specie dell’orniello. Chiesta anche la sistemazione e la messa in sicurezza delle conche vuote. Gli uffici comunali comunicheranno la data precisa dell’installazione del nuovo verde pubblico entro il 21 aprile.

Effettuato venerdì mattina, invece, un sopralluogo presso il parco di via Chieffi, prossimo alla riapertura. Il comitato presta la massima attenzione alla cura del verde pubblico nei pressi dell’area giochi di quartiere.

