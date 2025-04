M5S in piazza a Roma contro riarmo: “No miliardi per armi, ma per sanità e scuola”

“Domani, 5 aprile, saremo a Roma per una grande manifestazione nazionale per dire no al riarmo e al piano europeo ‘ReArm Europe/Readiness 2030’”. A dichiararlo sono i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle Marco Galante (capogruppo), Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari, annunciando la massiccia partecipazione pugliese alla protesta, con pullman in partenza da tutte le province.

“Abbiamo depositato una mozione per chiedere alla Regione Puglia di esprimersi ufficialmente contro il piano di riarmo europeo – aggiungono – e ci impegneremo affinché venga discussa nel prossimo consiglio regionale dedicato alle mozioni. La pace e la giustizia sociale sono priorità assolute e pretendono scelte chiare da parte della politica”.

“Il caro bollette è fuori controllo – concludono – i cittadini fanno i conti ogni giorno con stipendi inadeguati, una sanità in sofferenza e servizi pubblici carenti. È inaccettabile sprecare miliardi per nuove armi mentre mancano risorse per ospedali, scuole e diritti fondamentali”.

