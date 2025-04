PSI rilancia in Puglia: alle Regionali col simbolo storico e slogan “Avanti”

“Alle prossime regionali torneremo protagonisti”. Con queste parole, Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, annuncia la partecipazione del PSI alle elezioni regionali in Puglia con il simbolo storico del partito e la nuova sintesi: “Avanti”.

“Sarà il punto di partenza per costruire il futuro, coinvolgendo esperienze diverse”, spiega Maraio, che ha avviato un confronto interno con il segretario regionale Domenico Tanzarella, il senatore Alberto Tedesco e il coordinatore della segreteria Luigi Iorio, in vista di un approfondimento con i dirigenti regionali e nel prossimo Consiglio Nazionale, dove si discuteranno anche le alleanze.

“Siamo nel centrosinistra – precisa Maraio –, ma immaginiamo un’area progressista rinnovata, aperta e capace di valorizzare l’opzione riformista. ‘Avanti’ perché il PSI è avanti nella storia, nelle libertà, nei diritti. Vogliamo costruire ponti tra il mondo cattolico, liberale e ambientalista”.

Sulla stessa linea Luigi Iorio, secondo cui “ci sono tutte le condizioni per un ottimo risultato. La tradizione socialista in Puglia è viva, forte e ha ritrovato vigore grazie al lavoro della segreteria nazionale e regionale. Il contributo di figure storiche come Tedesco e Signorile, unito a quello di nuove energie, ci permette di guardare con fiducia alla sfida elettorale”.

“Saremo la sorpresa delle prossime regionali”, conclude Iorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author