Sava, un centro avanzato per la cura del proprio fisico

Una nuova struttura per la cura del proprio fisico verrà aperta al pubblico ufficialmente sabato 5 aprile alle ore 19,00 in Via Toscana, 15 a Sava. Rappresenta una vera e propria rivoluzione per il territorio: oltre 700 mq di spazi coperti, arricchiti da una nuova sala attrezzata libera di 400 mq accessibile a tutti, un restyling della sala personal ancor più esclusiva e aree esterne dedicate al Padel con l’aggiunta di un moderno Fit Bar, per vivere l’esperienza del fitness a 360°.

Alla guida del progetto c’è Tony Mancino, classe 1990: un professionista affermato nel panorama del fitness italiano e internazionale. Dopo aver lasciato il calcio a 18 anni per seguire la sua vera passione, Mancino ha costruito una carriera fondata su studio, dedizione e risultati di assoluto prestigio: Campione italiano WABBA 2017 (categoria HP altezza-peso); Campione italiano IFBB 2019 (categoria -95 kg); 4° posto all’Arnold Classic di Barcellona (categoria BB – 95 kg); Vincitore del titolo Mr. Olympia Amateur 2021, con la conseguente conquista del tesserino da professionista.

«L’idea di dare una dimensione più ampia al nostro progetto era certamente nei nostri piani futuri – spiega Tony Mancino – ma la risposta straordinaria ottenuta finora ci ha convinti ad accelerare e fare un passo avanti. Vogliamo continuare a diffondere il concetto di benessere come stile di vita accessibile a tutti, in un luogo dove la qualità dei servizi si unisce alla passione e alla competenza».

Accanto ai riconoscimenti sportivi, Mancino ha maturato competenze certificate come Personal Trainer, Educatore Alimentare e Istruttore di Allenamento Funzionale, portando nella sua palestra una visione integrata e altamente professionale del training.

