Luca Lazzàro è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia ha ufficializzato la candidatura di Luca Lazzàro, attuale presidente regionale di Confagricoltura, come sindaco di Taranto alle prossime elezioni amministrative. L’annuncio è arrivato dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, durante la presentazione della scuola politica “Forma e Informa” al teatro Tarentum, alla presenza del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, dei deputati Dario Iaia e Giovanni Maiorano, e di altri esponenti di spicco.

«Sono onorato della proposta ricevuta da Fratelli d’Italia – ha dichiarato Lazzàro – e ho dato la mia disponibilità. È una responsabilità importante, che nasce anche dalla consapevolezza di aver rappresentato un settore centrale per l’economia della nostra regione. Taranto deve tornare a camminare».

Il candidato ha sottolineato la necessità per la città di un governo stabile e proiettato verso il futuro: «Taranto non deve rassegnarsi, ma correre. Occorre lungimiranza, dialogo con il governo nazionale e una rete con le altre città della Puglia per rendere questo territorio finalmente centrale».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts