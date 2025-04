Lecce – Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: la manifestazione “Tifiamo l’inclusione”

Allo stadio Via del Mare di Lecce si è tenuta la manifestazione “Tifiamo l’inclusione #ballandoincampo” per celebrare la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

L’evento è stato promosso dal centro servizi per l’autismo “Amici di Nico”.

