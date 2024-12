Equipaggio del Palio di Taranto salva una gatta finita in mare

TARANTO – L’equipaggio di un’imbarcazione a dieci remi del Palio di Taranto ha compiuto un bel gesto salvando una gatta che, probabilmente spaventata, è finita in mare. L’episodio, che ha visto protagonista un equipaggio misto, si è verificato nelle acque del Mar Grande. A bordo dell’imbarcazione, oltre ai membri dell’equipaggio, c’era anche il presidente del Palio di Taranto, Francesco Simonetti, che ha coordinato le operazioni di soccorso.



L’animale, in evidente difficoltà e visibilmente spaventato, è stato avvistato da uno dei rematori che ha immediatamente lanciato l’allarme. L’equipaggio ha prontamente fermato la barca, riuscendo a recuperare la gatta e a riportarla in sicurezza a bordo. Nonostante il momento di panico, il salvataggio è avvenuto senza ulteriori complicazioni.

Qui sotto l’equipaggio protagonista del bel gesto



DOPO IL SALVATAGGIO LE CURE

Immediatamente dopo il recupero, è stato chiamato anche un intervento medico d’urgenza, per accertare le condizioni dell’animale. Fortunatamente, dopo un rapido controllo veterinario, è stato confermato che la gatta sta bene e non ha riportato danni gravi. L’animale, una volta stabilizzato, è stato affidato a un rifugio per animali in attesa di essere adottato.

“Un piccolo atto di solidarietà che dimostra quanto la comunità sia pronta a intervenire in ogni circostanza”, ha dichiarato Simonetti, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato. Il salvataggio ha suscitato commozione tra i presenti, mostrando ancora una volta come gesti di altruismo e prontezza possano fare la differenza, anche per gli esseri più piccoli e vulnerabili.

Il fatto ha anche evidenziato la sensibilità dell’equipaggio del Palio di Taranto, da sempre impegnato in numerose iniziative, non solo sportive, ma anche a sostegno della comunità.

Qui sotto il video dei soccorsi

