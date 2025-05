Foggia, tesserati intimiditi per colpire la società

Intimidire i calciatori per colpire la società. Sarebbe stato questo il modus operandi di Marco Lombardi, Fabio Delli Carri, Massimiliano Russo e Danilo Mustaccioli, arrestati nella giornata di oggi nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Foggia, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari.

Le indagini

Nel corso dell’attività d’indagine, infatti, gli inquirenti avrebbero ricostruito un quadro intimidatorio nei confronti di tesserati e dirigenti del Foggia, volto a danneggiare la società del presidente Nicola Canonico. Secondo quanto emerso dai rilievi della Polizia Giudiziaria, Marco Lombardi avrebbe svolto un ruolo di primo piano nelle attività illecite. Un’avversione, quella del Lombardi verso Canonico, nata nell’ambito della trattativa per il passaggio della società calcistica dalle mani di Maria Assunta Pintus a quelle dell’imprenditore barese. Proprio a quest’ultimo, l’uomo si sarebbe rivolto in cerca di un lavoro all’interno della compagine pugliese, ricevendo un secco diniego dopo aver rivelato i propri problemi con la giustizia. Da lì sarebbero partiti gli attacchi di Lombardi nei confronti della proprietà, tesi a minarne la stabilità.

Le intimidazioni

Sono da inquadrare in questo ambito le pressioni effettuate dal Lombardi nei confronti di un tesserato nel marzo del 2022, quando l’indagato avrebbe cercato di indurlo a non rendersi disponibile per il match contro il Catania, al fine di favorire la sconfitta del club foggiano e la conseguente contestazione. Più grave, invece, l’intimidazione effettuata nei confronti di un altro tesserato del club, avvenuta nel giugno del 2023. Nel giorno della finale playoff contro il Lecco, infatti, Lombardi si sarebbe reso protagonista del danneggiamento della vettura del giocatore, avvenuta nel parcheggio dello stadio ‘Zaccheria’. La vettura del calciatore sarebbe stata deteriorata a colpi di fucile, con 5 fori rinvenuti sullo sportello anteriore sinistro e 2 su quello anteriore destro.

Un delitto di cui Lombardi sarebbe stato il mandante, mentre Fabio Delli Carri e Danilo Mustaccioli gli esecutori materiali. Le intercettazioni ambientali captate dagli inquirenti, infatti, avrebbero portato alla luce la complicità dei tre, in un atto definito “di chiara matrice intimidatoria” nell’ordinanza di custodia cautelare. Ad avvalorare la tesi degli investigatori vi sarebbero state le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, appartenente alla batteria Sinesi-Francavilla, e i dialoghi tra gli inquisiti riportate nelle intercettazioni. I quattro sono indagati a vario titolo di associazione mafiosa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author