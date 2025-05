La Basilicata al “Salone del libro” di Torino

La Basilicata ancora presente al Salone del libro di Torino, manifestazione giunta alla sua 37esima edizione. Cinque giorni di festa e cultura che dal 15 al 19 maggio hanno reso nuovamente il capoluogo piemontese punto di riferimento per gli editori – veri protagonisti della kermesse – ma anche per autori, bibliotecari, librai, editor, agenzie letterarie, traduttori e per tutti gli appassionati del mondo del libro.

Tra questi il Consiglio regionale della Basilicata, in uno spazio dedicato ha offerto spunti di riflessione tra convegni e dibattitti di diversa natura e vario interesse che hanno intrecciato temi di attualità con specifiche esigenze del territorio.

Tra i vari eventi organizzati c’è ne è stato uno dal titolo “Rareche – Racconti della tradizione lucana tra magia e realtà”, un volume, promosso dall’INPS Basilicata, è frutto del lavoro corale di dipendenti dell’Istituto e rappresenta un viaggio nei racconti, nei miti e nelle leggende della tradizione lucana, un tema coerente con quello scelto per l’edizione 2025 del Salone, “Le parole tra noi leggere”, che per la Basilicata assume un significato profondo: leggere non è solo un atto individuale, ma un gesto collettivo, capace di creare legami, rafforzare l’identità e costruire cittadinanza. Ma ancora sanità, crisi idrica, agricoltura, Stellantis, innovazione, equilibri politici in Europa e in Italia, legge elettorale, questi alcuni dei temi affrontati dal Presidente Pittella che, in uno degli interventi ha ribadito che la cultura è alla base della consapevolezza e, quindi, dello sviluppo della Basilicata. Ha sottolineato l’urgenza di una comunicazione istituzionale più credibile, fondata sulla verità, e l’importanza di costruire fiducia nelle istituzioni.

