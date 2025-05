Lazzàro: “Museo delle Scienze a Taranto, visione da sostenere”

Luca Lazzaro, candidato sindaco del Centrodestra, ha espresso pieno sostegno alla proposta lanciata dal Comitato Promotore per il Museo delle Scienze di Taranto, diffusa tramite stampa e social. “Accolgo con grande interesse l’iniziativa, che rappresenta un impulso progettuale di valore, soprattutto perché nasce da giovani professionisti del nostro territorio”, ha dichiarato Lazzàro evidenziando l’importanza di ampliare la visione strategica e culturale della città attraverso proposte concrete.

La localizzazione indicata, nel cuore del Parco del Mar Piccolo, è per Lazzàro una scelta significativa: “Si tratta di un’area simbolica, ben collegata alle principali direttrici viarie, collocata tra due infrastrutture strategiche come il nuovo Ospedale San Cataldo e l’aeroporto di Grottaglie”.

Il progetto, che prevede anche il recupero di edifici dismessi, la valorizzazione del patrimonio naturale e l’apertura al pubblico degli spazi, si inserisce pienamente nella visione amministrativa proposta da Lazzàro.

“Apprezzo in particolare l’idea del Villaggio della Scienza, un polo integrato con spazi educativi, centro visite, divulgazione scientifica e ambientale. Un modello che unisce rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile e offerta culturale”, ha aggiunto.

Lazzàro ha assicurato il proprio impegno a sostenere e approfondire la proposta, lavorando da subito per creare le condizioni necessarie alla sua realizzazione. “Attiveremo un dialogo costruttivo con il Governo e con tutti gli enti competenti per definire una road map concreta e partecipata”, ha annunciato.

Nel suo programma, Lazzàro pone inoltre al centro la valorizzazione del Mar Piccolo e delle isole Cheradi, sostenendo con determinazione l’istituzione della riserva marina protetta, da intendersi non solo come strumento di tutela ambientale, ma anche come leva per un modello di sviluppo fondato su identità, innovazione ed equilibrio tra uomo e natura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author