Volley, Club Grottaglie: sale la febbre per la Serie A

Un girone condotto dalla seconda all’ultima giornata, chiuso ancor prima della pausa natalizia, quella del Volley Club Grottaglie sin qui è stata una cavalcata storica, che adesso i granata cercheranno di coronare con la prima, storica, promozione in Serie A3.

Grottaglie arriva ai playoff come testa di serie numero tre del tabellone che vedrà la squadra della Città delle Ceramiche affrontare Reggio Calabria (Al Pala Campitelli, sabato alle ore 20:00) e Campobasso (In Molise, martedì 21 maggio alle 20:00) nella Prima Fase dei Playoff che mette subito in palio uno dei due posti per la terza categoria nazionale.

Descrive il momento dei suoi il Patron Giuseppe Quaranta: “Questa stagione è stata un autentico trionfo, superando le nostre più rosee aspettative. Sapevamo di aver costruito una squadra competitiva e di aver compiuto un salto di qualità significativo dal punto di vista societario rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, il dominio assoluto nel girone, considerato uno dei più competitivi in Italia, è stata una sorpresa per molti. Ora ci troviamo di fronte a una fase dei playoff estremamente impegnativa, contro due squadre di altissimo livello, pronte per il salto di categoria. Daremo il massimo, come abbiamo fatto sin dal primo giorno di preparazione, per realizzare il nostro sogno di portare Grottaglie nell’élite dello sport nazionale. Il nostro successo fino a questo punto è testimonianza della qualità del lavoro di tutti i membri della società e del roster. Continueremo a lavorare instancabilmente ogni giorno, sperando che importanti aziende del territorio possano continuare a sostenere il nostro progetto e a spingerci sempre più in alto”.

