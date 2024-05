Team Altamura, tra Poule Scudetto e primi passi in Lega Pro

ALTAMURA – Tra Poule Scudetto e primi assaggi di Lega Pro la Team Altamura si gode questa lunga passerella in vista della prima storica stagione nella terza serie unica. I biancorossi potrebbero chiudere ufficialmente il loro cammino nella Gara 2 della Poule Scudetto al “D’Angelo” contro il Trapani, vincitore del Girone I con ben 94 punti, record assoluto nella storia della Serie D, un’autentica macchina da guerra, unica squadra ancora imbattuta in Italia nelle prime quattro divisioni e, giusto per concludere, prossima finalista della Coppa Italia di categoria contro il Follonica Gavorrano. Servirà dunque un successo, ora più che mai, dal sapore d’impresa, seppur le motivazioni non siano quelle di un vero big match di regular season, tre punti che, vista la sconfitta di misura sul campo della Cavese in Gara 1, potrebbero comunque non bastare per passare alla fase successiva ed ambire allo scudetto dilettanti.

Intanto i dirigenti Franco Ninivaggi e Renzo Bolognese sono stati accolti dal presidente Lega Pro, Matteo Marani, a Firenze per un primo benvenuto insieme alle altre otto società promosse. Ultimi scapoli di stagione prima del duro lavoro estivo, dagli interventi di adeguamento dello stadio D’Angelo previsti per giugno all’iscrizione con il 4 dello stesso mese come termine ultimo. Tutto da scrivere, invece, il futuro di Domenico Giacomarro: sempre più maestro di promozioni, il tecnico ormai entrato di diritto nella storia calcistica altamurana è ambito da diverse grandi piazze già sicure di disputare il prossimo campionato di Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author