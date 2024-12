Bari, le probabili scelte di Longo per la sfida al Pisa

Il livello di difficoltà aumenta, ma il Bari vuole continuare a dimostrare di poter essere all’altezza di chiunque in questa Serie B. Messa alle spalle la vittoria interna contro il Cesena, la terza nelle ultime cinque partite giocate, la squadra biancorossa è adesso pronta per lanciare il guanto di sfida alla seconda della classe: nella serata di venerdì, nell’anticipo della 17^ giornata di campionato, i pugliesi saranno ospiti del Pisa di mister Inzaghi all’interno di uno stadio Arena Garibaldi che per la circostanza si preannuncia pullulante di passione. La classifica dice che fino ad ora una differenza c’è, altrimenti tra le due compagini non ci sarebbero dieci lunghezze di margine, ma in questo momento affrontare la squadra di Longo, imbattuta da quattordici turni, non è facile per nessuno.

Vietato, dunque, partire sentendosi già sconfitti, nonostante l’assenza pesante di Valerio Mantovani nel reparto difensivo: il centrale ex Ascoli è stato appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, con lui in campo di fatto il Bari non ha mai perso in stagione. Le buone notizie per Longo arrivano da capitan Vicari, pienamente recuperato e destinato a essere lanciato dal primo minuto al centro della retroguardia, con l’inamovibile Pucino e il giovane Obaretin ai suoi fianchi a protezione di Radunovic.

Il grande dubbio di giornata riguarda Kevin Lasagna: l’attaccante è stato convocato, ma, avendo spesso lavorato a parte in settimana dopo aver preso una botta in allenamento, difficilmente sarà rischiato dall’avvio. Possibile, dunque, che si opti per due trequartisti come l’ex Sibilli e Falletti a sostegno dell’unica punta Novakovich, con alternativa principale il ritorno al vecchio 3-5-2 con una mezzala in più come Lella e un fantasista in meno come Falletti. Fischio di inizio fissato per le ore 20:30, arbitro dell’incontro il signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

