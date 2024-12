Eccellenza, mercato Barletta: si valuta uscita di De Sagastizabal

BARLETTA – Tre punti per chiudere il girone d’andata a quota 51 e tornare a 14 punti di vantaggio sulla Polimnia, bloccato dall’Acquaviva. Il Barletta batte di misura il Ginosa e inanella il sedicesimo successo in diciannove partite, un cammino lineare che resta pressoché netto nonostante un match, quello con i tarantini, caratterizzato da tante occasioni sprecate e qualche sbavatura di troppo rispetto alle aspettative.

Rientrato Giambuzzi, attesa per Bayo. Per l’esterno argentino, la possibilità di tornare a pieno regime grazie al tour de force pre-natalizio.

Il Barletta è a metà percorso in campionato e ha esattamente la metà dei punti del Monopoli dei record. La quota 102 raggiunta dai biancoverdi nel 2003 non è un’ossessione per i biancorossi, che guardano al mercato in maniera vigile, ma non apprensiva.

Da non escludere, però, qualche movimento in uscita. Tra questi, clamorosamente, c’è quello di De Sagastizabal, che non avrebbe convinto dopo le ultime uscite. Il Barletta, in caso di addio all’argentino, dovrebbe tornare sul mercato per un elemento senior.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author