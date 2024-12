Ostuni: morta Francesca Prudentino, vittima di incidente nel 2022

Mercoledì 11 dicembre 2024, all’ospedale Perrino di Brindisi è morta Francesca Prudentino, 26enne di Ostuni, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale due anni fa. Era il 14 dicembre 2022 quando Francesca, allora 24enne, si schiantò sulla provinciale tra Francavilla Fontana e Ostuni mentre era alla guida della sua Toyota Yaris. L’incidente le causò lesioni gravissime, lasciandola in condizioni critiche che, nonostante le cure ricevute in diverse strutture specializzate, non sono mai migliorate. I funerali si terranno alle 10.00 di venerdì 13 dicembre 2024 nella chiesa della Madonna del Pozzo di Ostuni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author