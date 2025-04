Serie A, 31a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE A – RISULTATI 31a GIORNATA

Venerdì 4 aprile 2025

Genoa-Udinese (20.45) 1-0 HIGHLIGHTS

77’ Zanoli (G)

Sabato 5 aprile 2025

Monza-Como (15.00) 1-3 HIGHLIGHTS

5’ Mota (M), 16’ Ikoné (C), 39’ Diao (C), 52’ Vojvoda (C)

Parma-Inter (18.00) 2-2 HIGHLIGHTS

15’ Darmian (I), 45’ Thuram (I), 60’ Bernabè (P), 69’ Ondrejka (P)

Milan-Fiorentina (20.45) 2-2 HIGHLIGHTS

7’ autorete Thiaw (F), 10’ Kean (F), 23’ Abraham (M), 64’ Jovic (M)

Domenica 6 aprile 2025

Lecce-Venezia (12.30)

Empoli-Cagliari (15.00)

Torino-Verona (15.00)

Atalanta-Lazio (18.00)

Roma-Juventus (20.45)

Lunedì 7 aprile 2025

Bologna-Napoli (20.45)

CLASSIFICA

🏆 🇮🇹 Inter 68

🏆 Napoli 64

🏆 Atalanta 58

🏆 Bologna 56

🟢 Juventus 55

🟢 Roma 52

🟠 Lazio 52

⚪️ Fiorentina 52

⚪️ Milan 48

⚪️ Udinese 40

⚪️ Torino 39

⚪️ Genoa 38

⚪️ Como 33

⚪️ Verona 30

⚪️ Cagliari 29

⚪️ Parma 27

⚪️ Lecce 25

🔴 Empoli 23

🔴 Venezia 20

🔴 Monza 15

Legenda

🇮🇹 Scudetto

🏆 Champions League

🟢 Europa League

🟠 Conference League

🔴 Retrocesse in Serie B

🟥 Calciatore espulso

⚫️ in neretto partita finita

