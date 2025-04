🔴 Diretta, Martina-Nardò 0-2: secondo tempo

Cronaca secondo tempo

18′ – Sostituzione Martina: esce Mancini, entra Dieng.

14′ – Sostituzione Nardò: esce Gatto, entra Piazza.

13′ – Ecco la risposta del Martina: Ievolella dalla sinistra pesca Mancini che non è incisivo in piena area.

10′ – Secondo tempo che non sta offrendo molti spunti. Partita che resta bloccata in questa fase: il Nardò si tiene stretto il doppio vantaggio, mentre il Martina prova a cambiare le carte in tavola con i cambi.

7′ – Triplo cambio per il Martina: escono Figliola, Basile e Cafagna, entrano Martinkus, Russo e Tuccitto.

0′ – Riprende il match al Tursi! Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo.

Cronaca primo tempo

48′ – Finisce qui il primo tempo: è 2-0 per il Nardò.

47′ – Correnti! Ci prova ancora lui! Fa tutto da solo, si libera di due avversari e spara in porta: palla che termina di poco alta.

46′ – Palo del Nardò! Neretini vicinissimi al tris! Incredibile contropiede della squadra di De Sanzo: palla di Lucas per Correnti che entra in area e ci prova a botta sicura ma la sfera si stampa sul palo.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

45′ – Butto fallo di Mengoli: cartellino giallo per lui.

40′ – Ievolella! Ancora Martina: buona intuizione di Basile per Ievolella che non riesce a trovare la conclusione giusta: parata facile di Galli.

33′ – Risponde il Martina. Dagli sviluppi di calcio di punizione è Llanos che mette al centro per Mancini che non ci arriva nel modo giusto: conclusione troppo alta.

32′ – Munoz! Nardò ad un passo dal tris! Bellissimo pallone per il difensore che in piena area non riesce a trovare la perfetta conclusione: Figliola blocca.

31′ – Spunto del Nardò: buon pallone per D’Anna che prova la magia in piena area. Pala che giunge a Gatto che incorna a lato.

30′ – Siamo alla mezzora. In poco più di 10 minuti, il Nardò ha avuto il merito di portarsi sul doppio vantaggio. Martina che ha risposto con la chance capitata a La Monica.

27′ – Ammonito Fornasier: è il primo giallo del match.

24′ – Ecco la risposta del Martina: cross di Ievolella per La Monica che prova l’incornata: palla che termina di poco a lato.

16′ – Gol del Nardò! Arriva il raddoppio dei neretini! D’Anna ruba palla ad un avversario e lascia partire una bellissima conclusione che si stampa alle spalle di Figliola: è 2-0 per il Nardò al Tursi.

14′ – Punizione di Zenelaj che serve Ievolella che ci prova dalla lunga distanza: palla che termina abbondantemente a lato.

10′ – Partita bloccata in questo momento. Nardò che controlla molto bene il campo, Martina che cerca la risposta.

4′ – Gol del Nardò! Si sblocca subito il match allo stadio Tursi: azione di Correnti che serve Gatto che deposita alle spalle di Figliola.

0′ – Comincia il match allo stadio Tursi.

Il tabellino live

Martina-Nardò 0-2

Marcatori: al 4′ pt Gatto (N), al 16′ pt D’Anna (N).

Martina (4-2-3-1): Figliola (dal 7’st Martinkus), Mancini (dal 18′ st Dieng), Llanos, De Angelis, Lupo, Zenelaj, Piarulli, Basile (dal 7′ st Russo), Cafagna (dal 7′ st Tuccitto), Ievolella, La Monica. A disposizione: Perrini, De Biazze, Marinelli, Sorace, Carucci. Allenatore: Pizzulli.

Nardò (3-5-2): Galli, Calderoni, Delvino, Fornasier, Munoz, Mengoli, Correnti, Lucas, Montagna, Gatto (dal 14′ st Piazza), D’Anna. A disposizione: De Luca, Mossolini, Davì, Milli, Biffero, Gemma, Lollo, Trinchera. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Assistenti: Mapelli e Cantile di Treviglio.

Note: Pomeriggio nuvoloso su Martina. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Fornasier, Mengoli (N). Angoli: 1-0. Recupero: 3′ pt.

Le formazioni ufficiali

Nel Martina, considerate le diverse assenze, Pizzulli, conferma il 4-2-3-1 con La Monica in avanti. Trequarti affidata a Cafagna con Ievolella e Basile che sostituisce Silvestro.

Nel Nardò, invece, De Sanzo si affida al solito 3-5-2 con la coppia offensiva formata da D’Anna e Gatto.

Così in campo

Martina (4-2-3-1): Figliola, Mancini, Llanos, De Angelis, Lupo, Zenelaj, Piarulli, Basile, Cafagna, Ievolella, La Monica. Allenatore: Pizzulli.

Nardò (3-5-2): Galli, Calderoni, Delvino, Fornasier, Munoz, Mengoli, Correnti, Lucas, Montagna, Gatto, D’Anna. Allenatore: De Sanzo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Tursi di Martina Franca e benvenuti alla diretta testuale di Martina-Nardò, match valido per la trentesima giornata del Girone H di Serie D che vi racconteremo minuto per minuto.

