Virtus Francavilla, 4-0 contro l’Angri: prima gioia casalinga dell’era Coletti

La Virtus Francavilla targata Coletti trova la prima vittoria casalinga, che mancava dal 15 dicembre 2024 (2-1 contro il Nardò). I tre punti permettono ai biancazzurri di rimanere al quinto posto in classifica, l’ultimo disponibile per accedere ai playoff, nonostante il successo del Fasano per 3-1 sulla Nocerina. Di seguito, la cronaca del match.

Virtus Francavilla-Angri 4-0: la cronaca del match

Virtus Francavilla e Angri scendono in campo con le tradizionali maglie biancazzurre e grigiorosse. Il calcio d’inizio è affidato agli ospiti. La squadra di Coletti parte fortissimo e si porta in vantaggio già al 3’: è ancora Gjonaj, servito da Pinto, a firmare l’1-0, replicando quanto visto nell’ultimo turno. Per l’attaccante albanese è il quinto centro nelle ultime sei giornate. Neanche due minuti dopo, Gjonaj veste i panni dell’assist-man e serve Sosa, che firma il 2-0 con la sua tredicesima rete stagionale. Dopo le due reti “a freddo”, la gara si stabilizza in una lunga fase di studio, interrotta solo da una nuova occasione della Virtus, conclusa con un corner. Proprio da calcio d’angolo arriva il tris: Gjonaj mette in mezzo e Sosa, di testa, insacca ancora. L’Angri si rende pericoloso al 42’ con un tiro dal limite dell’area, ma Cevers si distende e salva. Poco dopo, un errore in disimpegno di Pinto regala un contropiede a Turchet, che si presenta a tu per tu con Cevers ma spreca clamorosamente, calciando addosso al portiere.

Nella ripresa nessun cambio. La prima occasione è degli ospiti: al 51’ Krunic non arriva su un cross pericoloso. All’8’, doppia chance per l’Angri: prima Turchet conclude da dentro l’area trovando un grande intervento di Cevers, poi sugli sviluppi dell’angolo colpisce il palo, con il portiere biancazzurro battuto. Dopo questi sussulti, la Virtus Francavilla è rientrata in partita e ha gestito il risultato tra un’ottimo possesso palla e vari cambi, tra cui l’esordio di De Crescenzo e il subentro in campo di Russo, Iocolano, Latagliata e Diop. Al 90esimo la squadra biancazzurra trova addirittura il 4-0 con la doppietta di Gjonaj, che conferma il suo splendido stato di forma.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cevers; Allegrini, Lanzolla, Pinto P.; Pinto N., De Luca, Bolognese, Lambiase; Gjonaj, Sosa, Bagliavo. All. Coletti

ANGRI (4-4-2): Pizzella; Kljaic, Cassese, Ciriello, Casalongue; Ruggiero, Donnarumma, Lombardo, Turchet; Giannini, Kunic. All. Criscuolo

