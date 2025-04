Adler-Dema, primo tavolo con sindacati: confronto su rilancio industriale

Dopo anni di incertezze, crisi e cassa integrazione, si apre finalmente un dialogo diretto tra le organizzazioni sindacali e la direzione del Gruppo Adler, che ha acquisito il Gruppo Dema e i suoi stabilimenti di Somma Vesuviana e Brindisi, attivi nel settore aerospaziale.

L’incontro, avvenuto dopo una lunga mediazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato definito dall’Ugl Metalmeccanici come «franco e rispettoso», e ha avuto l’obiettivo di affrontare le criticità industriali e pianificare possibili soluzioni. Il gruppo, guidato dall’ingegnere campano Giovanni Scuderi, ha annunciato un piano triennale di investimenti da 12 milioni di euro, finalizzato al miglioramento dell’efficienza produttiva e al risanamento di un bilancio ancora in rosso, con l’obiettivo di raggiungere il pareggio entro il 2027.

L’Ugl ha riconosciuto l’impegno dell’azienda a voler rilanciare i due siti produttivi e ha chiesto maggiore chiarezza sulle strategie industriali, sia complessive che specifiche per ogni stabilimento, con particolare attenzione alla tutela dei livelli occupazionali. Inoltre, è stata sottolineata l’urgenza di percorsi di formazione e riqualificazione professionale, anche tramite collaborazioni con istituti tecnici e l’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro.

Infine, i rappresentanti sindacali hanno sollecitato la messa in campo di strumenti di sostegno al reddito durante l’attuale fase di “vuoto lavoro” e la garanzia della piena occupazione nel lungo periodo. Il prossimo incontro tra le parti è stato fissato per lunedì 14 aprile.

