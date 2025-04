Casarano-Manfredonia 3-2: la promozione in Serie C dei rossazzurri si avvicina

Ferrara, Versienti e Loiodice mettono in discesa la partita, De Luca e Puzirevskis accorciano le distanze, ma non basta. Il Casarano batte 3-2 il Manfredonia al Capozza e si avvicina sempre di più al traguardo promozione, anche in virtù del ko che la Nocerina ha rimediato al Curlo di Fasano. I punti di vantaggio dei salentini sui molossi sono ora sette: la promozione aritmetica potrebbe già arrivare domenica prossima in Basilicata, in casa del Francavilla in Sinni. I campani, dal proprio canto, ospiteranno il Brindisi. Il Manfredonia resta invece inchiodato a quota 30, al 14° posto, in compagnia dell’Ugento.

