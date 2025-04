Caro voli da Brindisi, allarme Confesercenti: “Danno per famiglie e commercio”

Confesercenti della provincia di Brindisi torna a denunciare l’ennesimo rincaro dei voli da e per l’aeroporto del Salento, rilanciando le preoccupazioni espresse da Massimo Ferrarese, commissario straordinario del Governo per i Giochi del Mediterraneo 2026, sul tema delle tariffe aeree ormai insostenibili.

«È una situazione inaccettabile che si ripresenta puntualmente in prossimità delle festività religiose, come quella pasquale – spiega Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti -. Una speculazione che colpisce i cittadini nei loro bisogni più essenziali, come il diritto al ricongiungimento familiare».

Secondo l’associazione di categoria, a un anno dalle prime denunce pubbliche nulla è stato fatto: «Lo scorso anno, Assoturismo Confesercenti aveva già sollevato il problema, invocando una programmazione stabile dei collegamenti aerei che coinvolgesse Brindisi in ogni stagione e non solo in estate. Ma le rassicurazioni della Regione Puglia sono rimaste parole vuote, affidandosi genericamente alle “dinamiche di mercato”».

A pagare le conseguenze, sottolinea Confesercenti, sono soprattutto i tanti giovani pugliesi che vivono fuori regione e che si trovano nell’impossibilità di tornare a casa per rivedere le proprie famiglie, bloccati da prezzi proibitivi. Ma il danno non è solo sociale: «Il mancato rientro anche temporaneo di questi cittadini rappresenta una perdita economica significativa per le attività commerciali locali, che vivono anche grazie alla presenza dei pugliesi di ritorno – continua Piccirillo -. Le festività sono un’occasione preziosa per il rilancio del commercio di prossimità, già duramente colpito dalla crisi».

Per Confesercenti, è tempo di misure concrete: «Non si può più tollerare che Brindisi venga penalizzata da una logica speculativa che calpesta il diritto alla mobilità. Serve un intervento deciso delle istituzioni per garantire tariffe eque e accessibili, tutelando cittadini e tessuto economico locale».

