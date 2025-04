Forza Italia sceglie Lazzaro: via a campagna elettorale per Taranto

“Da oggi per noi inizia una campagna elettorale importante per guardare con fiducia al futuro di Taranto”. Con queste parole il segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il coordinatore provinciale, Vito De Palma, annunciano ufficialmente il sostegno del partito alla candidatura a sindaco di Luca Lazzaro, espressione condivisa anche dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia.

La decisione, si legge nella nota diffusa dai vertici forzisti, nasce dalla volontà di rafforzare l’unità del centrodestra a Taranto: “I tarantini chiedono al centrodestra idee e determinazione, ma innanzitutto unità. Ed è per questo che Forza Italia, a tutti i livelli, non ha mai rinunciato a costruire una coalizione compatta”.

Il sostegno a Lazzaro viene descritto come una scelta di credibilità e competenza, capace di proporre una visione chiara per il futuro della città. Un riconoscimento anche per Di Cuia, al quale viene affidata l’organizzazione territoriale del partito in vista del voto di fine maggio.

“Forza Italia sarà in campo con forza e determinazione – concludono D’Attis e De Palma – per convincere i cittadini a scegliere un progetto politico serio e concreto per Taranto”.

