Super Fasano al “Curlo”: Nocerina battuta 3-1

Anche la Nocerina patisce il super momento del Fasano. Finisce 3-1 al “Curlo” con la formazione di Pistoia che si conferma a ridosso della zona playout, sempre distanti un punto. Quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei uscite per Ganci e compagni. I campani invece restano secondi, ma vedono allontanarsi il primo posto a -7, quando restano da giocare quattro gare.

Campilongo sceglie il 4-3-3 per la Nocerina: maglia dal 1’ per Bottalico a centrocampo con Faielllo e Gerbaudo. Tridente Addessi, Felleca e Favetta in attacco. Pistoia nel Fasano risponde con il consueto 3-4-2-1: novità Barile largo a destra in linea mediana, sulla trequarti Battista e Corvino supportano Losavio. In avvio, al 6’ Faiello serve Addessi in profondità, Lombardo in uscita evita il peggio. La risposta del Fasano arriva al 15’: Angolo di Corvino, nella mischia Urquiza di testa angola troppo la mira. Due minuti più tardi, ancora Fasano: al 17’ Battista pesca Losavio ma in area non trova nessun compagno in area. Al 20’ torna ad affacciarsi la Nocerina: Felleca dalla sinistra in area trova l’opposizione di Lombardo sul primo palo. Pochi istanti più tardi, cross dalla destra per il colpo di testa di Favetta, impreciso non di molto. Risposta del Fasano sui piedi di Lombardo che in grande stile al 24’ si libera di un avversario e calcia con il destro, Wodzicki è attento nel deviare in angolo Torna a rendersi pericolosa la Nocerina: Felleca scappa sulla sinistra e serve Faiello a rimorchio, decisivo Onraita che sventa il pericolo. Passano 60 secondi: angolo di Felleca per il colpo di testa di Silvestri che di testa non trova la porta a Lombardo battuto. Al 32’ Losavio per i padroni di casa di testa su corner Battuto da Corvino, Wodzicki respinge da posizione ravvicinata. Al 38’ è il Fasano a sbloccare la gara: Lancio di Tangorre per Losavio che si accentra, arma il destro che sorprende Wodzicki.

Nella ripresa, al 5’ Faiello innesca Addessi, conclusione sull’esterno della rete. Cinque minuti più tardi arriva la seconda rete di giornata per la formazione di Pistoia: Barile lavora sfera sulla sinistra e al limite apparecchia per l’accorrente Corvino, destro a giro e 2-0 Fasano. Esplode il pubblico del Curlo. Sulle ali dell’entusiasmo: al 14’ la formazione di Pistoia va a centimetri dal tris: Corvino trova Battista, tocco sotto del 7, ma palla che si stampa sul palo. Prova a scuotersi la Nocerina, al 25’ Favetta si coordina in rovesciata, Lombardo si distende. Torna in partita la Nocerina al 29’: punizione di Addessi per Silvestri che di testa insacca da pochi passi. 32’: 3-1 Fasano, Penza si porta mezza difesa con sé e s’inventa una giocata di tacco che libera Losavio, gioco da ragazzi per il 9 che fa esultare il pubblico di casa: momento magico per il 9, sesto gol nelle ultime 4 e 11 in campionato. Al 40’ Nocerina in avanti: Vono per Provenzano che in mezza sforbiciata manda alto. Dopo 5′ di recupero finisce così: domenica Fasano di scena ad Angri.

