Roma: Fabio Mancini presenta l’ ‘European School Project’

A Palazzo Falletti di Roma si è svolta la presentazione del “Progetto Fabio Mancini European School Project”, un’iniziativa innovativa dedicata al benessere psicologico e alla formazione degli adolescenti. Il progetto, già attivo in Puglia in oltre 40 istituti scolastici, tra cui Bari, Taranto, Lecce e altre località, ha toccato più di 100 città italiane, puntando a contrastare le difficoltà che affliggono i giovani in un’epoca di isolamento e disagio sociale.

L’evento ha visto la partecipazione di Fabio Mancini, volto storico della moda italiana, noto anche per il suo impegno in campagne formative e iniziative culturali a favore di studenti e adolescenti. Presenti anche professionisti del settore, medici e rappresentanti politici, tra cui l’On. Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali, che ha riconosciuto Mancini come un esempio positivo per le nuove generazioni.

Il “European School Project” mira a offrire strumenti e modelli per il benessere psicologico dei ragazzi, soprattutto in contesti di marginalità sociale ed educativa, promuovendo un’interazione autentica e un’educazione orientata alla crescita personale.

Durante l’incontro, Fabio Mancini ha presentato il suo libro “108 volte mi perdono”, edito da Rizzoli, un’opera che racconta il suo percorso di vita, dalla crescita personale ai sacrifici affrontati, fino al raggiungimento di un equilibrio interiore. Riconosciuto nel 2023 tra i 40 giovani leader europei da Friends of Europe, Mancini ha ribadito il suo impegno nel restituire alla comunità valori e esperienze, con l’obiettivo di ispirare i giovani a costruire il proprio benessere emotivo e sociale.

L’evento si è rivelato un’importante occasione per riflettere sui nuovi orientamenti formativi e sulle sfide della scuola italiana, mettendo al centro il benessere degli studenti e il loro sviluppo positivo.

