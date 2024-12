Carnevale Putignano, Emiliano: “Momento complesso e confronto con ministro”

BARI – Il governatore della Regione Puglia ha detto di essere in contatto costante con il ministro per la Cultura Giuli per tutelare questo evento così importante nonostante il momento sia complesso per tutti i Carnevali d’Italia. Tante le novità per la 631esima edizione e un’anticipazione nell’aeroporto di Bari-Palese dove grazie a un accordo sono già esposti alcuni manufatti dei maestri cartapestai.

