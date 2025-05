Taranto, Palmisano eletto presidente della Provincia

Con il 45,28% dei voti, Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca, è stato eletto presidente della Provincia di Taranto. Ha preso il via alle ore 20.00 nel Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo, lo scrutinio dei voti per l’elezione del nuovo presidente dell’Ente. Il seggio aveva aperto i battenti alle 8.00 di oggi. Tre erano i candidati in lizza: Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie; Alfredo Longo, sindaco di Maruggio; Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca. Il voto è riservato a sindaci e consiglieri comunali della provincia, secondo il modello di elezione di secondo grado previsto dalla Legge Delrio.

Aventi diritto: 423

Comuni ammessi al voto: 27 (escluse Taranto e Massafra, prive di una Giunta)

Votanti: 401

Percentuale di affluenza alle urne: 94.80%

