Cassano delle Murge, 300 studenti ripuliscono la città con Plastic Free

Una lezione di cittadinanza attiva e rispetto per l’ambiente attende la comunità di Cassano delle Murge venerdì 30 maggio, quando oltre 300 studenti di ogni ordine e grado scenderanno in strada insieme ai volontari di Plastic Free Onlus per una grande iniziativa di pulizia ambientale.

Dalle 9:00 alle 12:30, i giovani cassanesi saranno impegnati in più punti della città, da via San Gaetano a via dell’Amicizia, da viale Federico II a via Costone di Bruno, fino alla strada Panoramica e alla via per Mellitto, per rimuovere i rifiuti abbandonati e diffondere un messaggio concreto di sostenibilità.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Plastic Free, attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Cassano. Fondamentale il coinvolgimento delle scuole cittadine, coordinate per coprire in modo capillare il territorio urbano.

“L’obiettivo è stimolare una coscienza ecologica nei ragazzi – ha dichiarato Silvana Ferrante, vicereferente regionale di Plastic Free Puglia – affinché diventino cittadini consapevoli e portatori del messaggio di tutela ambientale anche all’interno delle loro famiglie. Cassano si conferma una comunità virtuosa, grazie anche all’impegno del nostro referente locale Vito Manuto e al dialogo costante con l’amministrazione comunale”.

Il momento conclusivo si terrà alle 11:30 in Piazza Aldo Moro, dove i ragazzi incontreranno le istituzioni locali per un confronto aperto sull’educazione ambientale. Saranno presenti i coordinatori di Plastic Free e l’assessore all’ambiente Ivan Aloisio.

“Anche quest’anno – ha commentato Aloisio – la collaborazione tra Comune, scuole e associazioni ambientaliste si è rafforzata. La partecipazione dei cittadini, soprattutto dei più giovani, è un segnale importante per costruire una comunità più attenta, sostenibile e con una qualità della vita migliore”.

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della partecipazione e della consapevolezza collettiva: Cassano delle Murge si prepara a diventare esempio concreto di impegno civico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author