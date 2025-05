13 anni per un gioiello. Presto anche i pet

Tredici anni per venire alla luce. Al termine degli applausi per il raggiungimento del risultato, nella casa destinata a chi una casa non ce l’ha, si apre lo spazio delle polemiche politiche. Lo fa l’assessore al ramo Andrea Guido che decide di rispondere ad alcuni post pubblicati dall’ex sindaco Carlo Salvemini. Il quale, riprendendo un vecchio post dell’aprile 2024 in cui annunciava imminente l’inaugurazione dell’immobile non appena la Croce Rossa avrebbe firmato la convenzione con il Comune – aveva poi scritto ieri: “Ci abbiamo lavorato tanto, lo abbiamo atteso a lungo, ci siamo arrivati.

Siamo contenti e festeggiamo la bella notizia della sua inaugurazione. Anche se non invitati”. La nuova Amministrazione non se la fa passare sotto il naso e sceglie di replicare, aggiungendo anche una piccola anticipazione sullo spazio che sarà dedicato anche agli amici animali

