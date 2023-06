Virtus Francavilla, il primo innesto arriva dalla Serie D

La Virtus Francavilla sta per chiudere il proprio primo colpo in entrata della sessione estiva di calciomercato. È in dirittura d’arrivo l’ingaggio di Simone Nicoli, esterno mancino classe 1998. Nelle ultime due stagioni, il laterale emiliano ha vestito la maglia del Prato, in Serie D. Sempre nel girone D, ha anche militato fra le fila di Sammuarese e Mezzolara. In occasione dell’ultimo campionato disputato, è riuscito a rendersi protagonista con addosso la casacca dei toscani realizzando 6 gol e 8 assist in 34 presenze. Il ventiquattrenne è ora pronto al debutto fra i professionisti, dove ad attenderlo c’è la Virtus Francavilla.

