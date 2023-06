Serie D, il punto sulle panchine pugliesi e lucane

Siamo a fine giugno, ed in Serie D si sta per entrare nel vivo della programmazione tecnica in vista della prossima stagione sportiva. Le undici pugliesi e le due lucane che contraddistingueranno il prossimo girone h sono già a lavoro per costruire i propri organici, a partire dagli allenatori. Ad oggi le uniche conferme ufficiali sono quelle di Nicola Ragno a Nardò e di Massimo Pizzulli a Martina. Per quanto concerne tutte le altre formazioni, sono previste grandi novità. A partire dalla Team Altamura, che fino a qualche ora fa era ad un passo dallo strappare l’accordo con Beppe Laterza, ma la trattativa si è poi notevolmente complicata dopo l’incursione del Casarano. A Fasano molto probabilmente si ripartirà da un allenatore diverso da Ivan Tisci: sul taccuino della dirigenza ci sono Massimo Costantino, Luigi Panarelli e Antonio Foglia Manzillo, che diventerebbe appetibile nel caso in cui dovesse lasciare il Salento. Tisci potrebbe comunque rimanere in Puglia, in quanto presente nel casting che il presidente Mario Dimiccoli sta tenendo per il suo Barletta. Anche i biancorossi hanno sondato Panarelli, così come Domenico Giacomarro e Sasà Ciullo, cui permanenza a Matera dipenderà dalla scelta del direttore sportivo. Fra le neopromosse dall’Eccellenza, solo il Manfredonia si sarebbe già mosso per cercare un nuovo allenatore: dopo aver sondato senza successo Giovanni Bucaro, il piano A risponde ora al nome dell’ormai ex Barletta Francesco Farina. Tutto tace ancora per quanto concerne Gallipoli e Rotonda. Priorità alle questioni societarie per Fidelis Andria, Bitonto e Gravina.

