Playout, Monopoli-Virtus Francavilla in diretta su Antenna Sud

Si riparte dall’1-1 dell’andata maturato alla Nuovarredo Arena: alla rete di Sosa, nei minuti finali ha risposto Monteagudo. Al termine della sfida playout del Veneziani, ne resterà soltanto una: e se il Monopoli ha due risultati sue tre per mantenere la categoria, la Virtus Francavilla è obbligata a vincere. Altri novanta minuti da vivere tutti d’un fiato su Antenna Sud, che sul canale 14 del digitale terrestre trasmetterà in diretta la sfida Monopoli-Virtus Francavilla, in programma alle 20.30 di domenica 19 maggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author