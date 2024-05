Serie B, Sampdoria ko: Palermo in semifinale playoff

Nella prima gara dei playoff di Serie B 2023/24, il Palermo ha battuto la Sampdoria (2-0) assicurandosi la semifinale con il Venezia: l’andata si terrà lunedì 20 maggio ancora al “Renzo Barbera”.

Il Palermo aveva a disposizione due risultati su tre e ha vinto con ampio merito. Il primo tempo è stato dominato dai rosanero, con occasioni da gol all’8′ per Insigne, il cui tiro è finito di poco a lato, e al 34′ per Soleri, respinto da un’eccezionale parata di Stankovic. Quest’ultimo non ha però potuto nulla sul gol di Diakitè, che ha segnato al 43′ con un destro su palla vacante.

Nel corso del primo tempo, al 20’, il Palermo ha dovuto sostituire il difensore Ceccaroni con Marconi a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Nella ripresa, nonostante un timido tentativo di reazione da parte della Sampdoria, il Palermo ha segnato nuovamente al 47′ con Diakitè, il quale ha realizzato una doppietta insaccando su un cross dalla sinistra di Lund.

I cambi effettuati dalla Sampdoria non sono riusciti a modificare l’andamento della gara. Il Palermo ha sfiorato un altro gol all’83’ con Di Francesco, la cui rete è stata annullata per fuorigioco. Dopo 5 minuti di recupero, il verdetto è stato chiaro: il siciliani avanzano, i blucerchiati di Pirlo si fermano.

L’altro preliminare si terrà sabato 18 maggio 2024, alle 20:30, tra Catanzaro e Brescia, con la Cremonese che attende in semifinale.

