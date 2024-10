Latiano e Sarajevo nel nome di Bartolo Longo: sabato il ricordo del beato

LATIANO – Sabato prossimo 26 ottobre alle ore 18 le città di Latiano e Sarajevo, la capitale simbolo della Bosnia, si uniranno in preghiera nel ricordo del Beato Bartolo Longo. L’iniziativa, organizzata dal Parroco della Chiesa madre di Latiano, don Salvatore Rubino (in collaborazione con l’Associazione culturale L’Isola che non c’è) vuole ricordare l’anniversario della beatificazione di Bartolo Longo fondatore del Santuario di Pompei e delle Opere di carità, proclamato Beato da papa Giovanni Paolo II, in una piazza San Pietro particolarmente gremita di fedeli avvenuta il 26 ottobre del 1980.

Bartolo Longo, la ricorrenza in onore del Beato

Era una domenica radiosa e quel giorno fu lungamente atteso da tutta la comunità. Molti anche i latianesi (guidati dall’allora Sindaco con tanto di Confalone della città natale del Beato) presenti quel giorno in quella Piazza.

Nell’Anniversario di quell’evento, sabato prossimo i fedeli raccolti in preghiera nella Chiesa Madre di Latiano, si collegheranno (attraverso un maxischermo all’interno della stessa chiesa) con la chiesa delle Suore dell’Istituto “Ancelle del Bambino Gesù” in Sarajevo, per recitare la Supplica alla Madonna del Rosario scritta dal Beato Bartolo Longo.

Il parroco ha invitato oltre ai fedeli devoti del Beato tutti i sindaci della provincia le cui rispettive città hanno avuto nella storia un legame col Beato a partecipare a questo evento.

“Mi farebbe piacere – ha scritto loro don Salvatore in un messaggio nella chat dell’Associazione alla quale partecipano i sindaci non solo della provincia di Brindisi – la partecipazione di tutti voi a questo momento di preghiera e di “valorizzazione” del nostro Beato.

Quegli stessi primi cittadini invitati avevano già mostrato il loro interesse nei confronti della figura di Bartolo Longo – in occasione su un progetto avviato dalla stessa Associazione culturale che prevedeva la istituzione di treno speciale dedicato da Pompei a Latiano.

Sabato l’invito alla preghiera per una accorata invocazione alla pace “per le nazione travagliate”

“accoglieremo così – conclude il partivo – l’incessante appello del Papa e dei nostri Vescovi di pregare coralmente per la pace”.

