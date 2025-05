Oria, botte e tentata estorsione ad un familiare: arrestato

ORIA – Pretendeva soldi da un suo familiare, poi aggredito con calci e pugni. Per questo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, i carabinieri della locale Stazione e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana hanno arrestato in flagranza un uomo di Oria. L’indagato, nel corso di una lite con un familiare, aveva preteso la consegna di denaro, minacciando e colpendolo ripetutamente in più parti del corpo. Dopo la segnalazione, i militari, subito intervenuti, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato.

Nella Città degli Imperiali, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a due provvedimenti restrittivi in carcere emessi dall’Autorità Giudiziaria. Il primo di ripristino della misura cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Lecce a carico di un 35enne francavillese, il quale, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva violato più volte le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo provvedimento riguarda una espiazione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Lecce a carico di un 40enne francavillese, il quale dovrà scontare una pena di quasi due anni di reclusione per reati inerenti la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, commessi a Francavilla Fontana tra il 2009 e il 2019.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.

