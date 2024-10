Mesagne, furto al “compro oro”: banda ancora in azione

MESAGNE – Dopo i furti nel tarantino – Grottaglie e Palagianello – e il “colpo” a Francavilla Fontana della scorsa settimana, ancora un furto in un “compro oro” in provincia di Brindisi. Questa volta, nella notte tra martedì e mercoledì, ad essere preso di mira dalla misteriosa banda è stato il negozio di piazza Vittorio Emanuele, a ridosso del centro storico. I banditi hanno forzato la porta di ingresso e, nonostante la messa in funzione della sirena d’allarme, sono riusciti a fuggire via con una cassettina contenente alcuni preziosi. L’entità del bottino è in via di quantificazione. Sul posto, gli agenti del locale commissariato di polizia, ora a caccia dei furfanti. Non è escluso che ad agire sia sempre la stessa banda, evidentemente molto attiva in queste notti d’ottobre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author