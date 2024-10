Francavilla Fontana, ladri in azione al compro oro: furti anche nel tarantino

FRANCAVILLA FONTANA – Tre furti tre di denaro, gioielli e monili in oro sono stati commessi nella notte tra giovedì e venerdì tra le province di Brindisi e Taranto. Nel dettaglio, a finire nel mirino dei banditi, sono stati un “compro oro” a Francavilla Fontana e uno a Grottaglie, ma anche una oreficeria di Palagianello.

Ladri in azione al compro oro: furti anche nel tarantino

Non si esclude che si tratti della stessa banda. Nella Città degli Imperiali i ladri sono entrati in azione intorno alle 3 di notte, in via San Francesco. Dopo essere arrivati a ridosso dell’attività commerciale, hanno forzato la porta di ingresso, si sono messi in tasca il denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 4mila euro, e poi si sono dileguati a tutta velocità prima che, sul posto, arrivassero i carabinieri. Stesse modalità anche negli altri due negozi del tarantino. Ora, è caccia ai misteriosi ladri. Si cerca di capire se, come sembra, i tre colpi possano essere in qualche modo collegati tra loro.

