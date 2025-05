Antonio Filosa nuovo CEO Stellantis: suo percorso parte da Ostuni

Nel 1991 si è diplomato al liceo “Pepe-Calamo” della città bianca. Sindaco Pomes: “È l’orgoglio della nostra comunità”

Antonio Filosa, neo amministratore delegato di Stellantis, ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Ostuni, dove ha conseguito la maturità scientifica nel 1991 con il massimo dei voti presso il liceo Pepe-Calamo. Originario di Castellamare di Stabia, Filosa visse per alcuni anni in Puglia grazie all’impiego del padre in un gruppo industriale di Brindisi, stringendo forti legami con la città bianca.

A distanza di oltre trent’anni, il suo nome torna a risuonare tra le strade e le aule del liceo che lo ha visto crescere. “Un ragazzo determinato, un genio in matematica”, ricordano in molti.

“La nomina di Antonio Filosa rappresenta un traguardo di assoluto rilievo per un professionista di straordinario valore, profondamente legato alla nostra città”, ha commentato con orgoglio il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. “In un tempo in cui il radicamento territoriale si unisce sempre più spesso a una visione globale, il percorso di Antonio è motivo d’ispirazione per tanti giovani”, ha aggiunto, definendolo “testimonianza concreta di come si possa portare l’identità della propria terra anche ai massimi livelli del panorama industriale internazionale”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigenza del liceo Pepe-Calamo. Il dirigente scolastico Salvatore Madaghiele ha ricordato come Filosa, già da studente, fosse apprezzato per “dedizione, visione e competenza”. “Fin dai suoi anni tra i banchi del ‘Pepe’, Antonio ha dimostrato una forte attitudine all’analisi e una grande determinazione: qualità che oggi lo conducono a guidare una realtà industriale globale, simbolo di innovazione e sviluppo”, ha dichiarato.

La carriera di Antonio Filosa, che oggi siede al vertice di uno dei maggiori gruppi automobilistici mondiali, è considerata a Ostuni una fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Un esempio concreto di come talento, formazione e radici possano convivere e portare lontano.

