Snim, Meo: ‘Brindisi Capitale della Nautica, inutile disperdere le forze in Puglia’

Un’edizione da record sul piano del numero degli espositori, delle conferenze e della partecipazione. Il bilancio della ventesima edizione del Salone Nautico di Puglia è anche l’occasione per annunciare un ulteriore potenziamento e un monito affinché il comparto nautico non si disperda in altri piccoli eventi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author