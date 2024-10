Brindisi, sorpresa Cgil: lascia Macchia, arriva Di Cesare

BRINDISI – A sorpresa, anticipando la naturale scadenza del suo mandato come segretario generale della Cgil Brindisina, Antonio Macchia ha lasciato la guida del sindacato e, come da dichiarazione del diretto interessato, ha colto l’opportunità che mi è stata presentata di dirigere Alpaa Puglia, l’Associazione sindacale di rappresentanza dei lavoratori produttori agroalimentari e ambientali”. Uno scossone per l’ambiente sindacale pugliese e messapico. Anche perché, al posto di Macchia, è stato eletto Massimo Di Cesare. Il 59enne, originario del tarantino, è il nuovo Segretario generale della Camera del Lavoro.

A Macchia, il saluto di Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, “per il lavoro svolto in questi anni difficili, in un territorio colpito da crisi produttive e vertenze ma che ha straordinarie opportunità di riprendere la strada dello sviluppo seguendo logiche di sostenibilità sociale ed ambientale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author