Bisceglie, madre e figlia morte sulla sp13: sabato i funerali

Si terranno sabato 12 aprile alle ore 15 i funerali di Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, tragicamente decedute nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 4 aprile sulla strada provinciale 13 che collega Bisceglie ad Andria. La cerimonia funebre sarà celebrata nella Basilica di San Giuseppe, all’interno del complesso Universo Salute – Opera Don Uva, in via Giovanni Bovio 76 a Bisceglie. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, un uomo di 65 anni di Andria alla guida di una Mazda che viaggiava da solo ha invaso l’altra corsia di marcia, impattando frontalmente contro la Lancia Y su cui si trovavano le due donne insieme a Natale Di Liddo, marito di Rosa e padre di Margherita. Il sessantacinquenne, ferito con costole rotte ed escoriazioni al volto, è invece in osservazione all’ospedale Bonomo di Andria. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, iscrivendo l’automobilista nel registro degli indagati come atto dovuto, in attesa degli esiti degli esami tossicologici tenutisi giovedì 10 aprile. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale.

