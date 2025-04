Brindisi: presentato il libro di Oscar Farinetti “Hai mangiato?”

BRINDISI- Il cibo è un modo per prendersi cura dell’altro, è un pretesto per condividere esperienze a tavola, è catartico. In 22 storie il noto imprenditore e scrittore Oscar Farinetti, ne ha raccontato l’importanza passando attraverso le vite di personaggi, più o meno noti, che hanno attirato la sua attenzione. A palazzo Granafei Nervegna, la presentazione di “Hai mangiato?”, il suo ultimo libro. L’iniziativa è stata organizzata da Slow Food Puglia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author