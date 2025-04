Bisceglie, tranese muore per infezione da listeria: indagini Asl

Un 70enne di Trani è morto lo scorso 3 aprile all’ospedale di Bisceglie a causa delle complicanze di un’infezione da listeria. A darne notizia è la ASL BAT, che ha annunciato l’avvio di indagini sanitarie per chiarire l’origine del contagio.

A seguire l’inchiesta sono i tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e il personale del Servizio Veterinario per l’igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria. Al momento si attendono i risultati degli esami condotti da Arpa Puglia.

“La listeriosi può presentarsi con forme lievi come gastroenterite o in maniera più grave con meningite, meningoencefalite o sepsi”, fa sapere la ASL, precisando che le verifiche sono condotte in base a protocolli ministeriali e seguono criteri epidemiologici rigorosi.

