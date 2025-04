Foggia, saranno gli sponsor a pagare la trasferta di Crotone

Uno spiraglio di luce in un momento buio, sportivamente drammatico. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore e le indiscrezioni circolanti, saranno le aziende sponsor presenti sulla maglia rossonera (Vision Ottica, Mercati di Città, Levante Motori, Rosso Gargano e Metaurobus) a pagare tutto il necessario per la trasferta del Foggia a Crotone, in vista della gara in programma allo stadio “Scida” lunedì 14 aprile alle 20.30.

A chiamare in causa i cinque sponsor ci avrebbe pensato Pino Stefanini, direttore commerciale del club.

I calciatori e lo staff del Foggia, dunque, non verseranno alcuna quota di tasca loro per il pagamento di pasti e alloggi, differentemente a quanto si era deciso negli ultimi giorni pur di evitare un lungo viaggio in bus, subito prima e subito dopo la partita (circa 770 km tra andata e ritorno), condizione verificatasi in occasione della trasferta di Biella, contro la Juventus Next Gen, risalente al 22 marzo scorso.

Decisione che era maturata a fronte del disimpegno da parte del presidente dimissionario Nicola Canonico, confermato dallo stesso imprenditore poche ore fa ai nostri microfoni: “Dal 31 marzo non garantisco più coperture economiche. Le squadre vivono grazie ai versamenti dei presidenti: qualcuno pensava scherzassi. Ora i ragazzi si autofinanziano, e questo è il risultato di certe pressioni” (Clicca per l’intervista completa). A rischio quindi anche i pagamenti degli stipendi, da effettuare entro la scadenza del prossimo 16 aprile.

Un gruppo-squadra abbandonato a sé stesso, ora soccorso dai principali sponsor del club, un segnale di vicinanza e sostegno da parte dell’imprenditoria locale in un momento complicato, col Foggia di Zauri chiamato a conquistare sul campo la permanenza in Serie C, e con un futuro societario sempre più incerto e nebuloso.

